أرباح طلعت مصطفى تقارب ملياري جنيه خلال 9 أشهر

أظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 15% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت أرباحاً بلغت 1.96 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 13.91 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 11.31 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق.



وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 217.28 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 148.67 مليون جنيه بالفترة المقارن من 2021.



يشار أن مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حققت أرباحاً بلغت 1.09 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 857 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2021.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 7.09 مليار جنيه، مقابل إيرادات 5.49 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.



وحققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية بلغت 11.3 مليار جنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 21 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.



وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت المجموعة أرباحاً بعد الضريبة بلغت 173.68 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 110.28 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2021.