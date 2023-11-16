أرباح «طلعت مصطفى» تصعد إلى 2.7 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى نتائجها المالية عن تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي 2023.

نتائج أعمال “طلعت مصطفى”

وقفزت أرباح مجموعة طلعت مصطفى في تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 34% لتسجل 2.7 مليار جنيه، صعودًا من نحو 2 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيان من الشركة.

وزادت أيضًا إيرادات المجموعة التي تعد بين أكبر المطورين العقاريين في الشرق الأوسط إلى 18.4 مليار جنيه، بنمو 32% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى إن نتائج أعمالها في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي “غير مسبوقة”، مشيرة إلى مبيعات عقارية تعاقدية بـ93.14 مليار جنيه، واصفة المبيعات بأنها “تاريخية”.

مبيعات طلعت مصطفى

وفاقت هذه المبيعات مبيعات اعتبرتها المجموعة قياسية، في الفترة نفسها من العام الماضي، بـ21 مليار جنيه، ليبلغ نمو المبيعات 189%.

وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلَّمة 123 مليار جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، صعودًا من 70 مليارًا بنهاية سبتمبر 2022.