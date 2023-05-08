أرباح شركة «البحري» السعودية تقفز 492.5 مليون ريال في الربع الأول

حققت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” أرباحا صافية في الربع الأول من 2023، بلغت قيمتها 492.49 مليون ريال.

وجاء ذلك مقابل 64.9 مليون ريال، في الربع الأول من 2022، بنمو 658.84%، وفق قناة العربية

وتراجعت أرباح شركة “البحري” على أساس فصلي بنسبة 14.81%، حيث كانت في الربع الرابع من 2022 نحو 578.12 مليون ريال.

وجاء نمو الأرباح في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الإيرادات وذلك نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات.

وتأترت الأرباح خاصة بقطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 449 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 377 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل وإضافة سفن جديدة لأسطول البحري.

وأشارت إلى ارتفاع الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 96 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.