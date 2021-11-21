أرباح شركة إنديفور تصل إلى 429 مليون دولار في 9 أشهر الأولى من العام

أعلنت شركة إنديفور للتعدين بي إل سي، التى تمتلك شركة لامانشا القابضة، المملوكة لنجيب ساويرس الحصة الأكبر فيها، عن تحقيقها صافي أرباح بقيمة 429 مليون دولار خلال 9 أشهر الأولى من العام، بإنتاج يبلغ 1،138 كيلو أوقية بقيمة 875 دولارا / أونصة .

أرباح شركة إنديفور

وأشارت الشركة في بيان نتائج الأعمال، أن الشركة تمكنت من تحقيق صافي أرباح 153 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2021، مع إنتاج 382 كيلو أوقية بقيمة 904 دولارات للأونصة.

وبلغ التدفق النقدي التشغيلي قبل رأس المال العامل 326 مليون دولار أو 1.30 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2021 ، و875 مليون دولار أو 3.69 دولار للسهم في 9 أشهر .

من جانبه علق سيباستيان دي مونتيسوس الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إنديفور، أن الأداء القوي للشركة في الربع الثالث من العام الجاري، يشير إلى أن الشركة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق عام قياسي.

وأشار إلى أنه بالنظر إلى هذا الأداء القوي تتوقع الشركة تحقيق ما يزيد عن مليار دولار في التدفق النقدي التشغيلي للعام بأكمله، مما يؤدي إلى تحسين قوة ميزانية المجموعة العمومية بشكل كبير وتعزيز قدرتها على توزيع أرباح على المساهمين.

ولفت سيباستيان دي، إلي أن الشركة بعد نجاحها في إعادة 224 مليون دولار من الأرباح الموزعة لشراء أسهم خلال العام ، وبالنظر إلى صافي ديننا القريب من الصفر لمعدل الرافعة المالية المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، نتوقع أن نستمر في استكمال برنامج عائد المساهمين بمزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم وتقديم أكثر من الحد الأدنى الموجه من الأرباح وهو 125 دولارًا مليون لسنة كاملة.

وأكد أن الشركة على المسار الصحيح لتحديد أكثر من 2.5 مليون أوقية من الموارد المحددة في العام، ما يزيد بشكل ملحوظ عن الاستنفاد السنوي المتوقع.

تقديم استراتيجية الاستكشاف

وتابع: “بالنظر إلى المستقبل نتوقع أن نطلق العنان لقيمة إضافية كبيرة، من خلال تقديم استراتيجية الاستكشاف التي نشرناها مؤخرًا ومدتها 5 سنوات، التي تستهدف اكتشاف ما بين 15 إلى 20 مليون أوقية من الموارد المحددة”.

ونوه إلى أنه بعد إدراج المجموعة الناجح في الجزء المتميز من بورصة لندن للأوراق المالية في يونيو، ودخولنا “فوتسي 100” والذي يعد ‏واحدة من أكبر مؤشرات الأسهم البريطانية في سبتمبر ،يجعلها في وضع جيد لجذب مجموعة أكبر من المستثمرين، وهناك زخم قوي عبر أعمالنا ونتطلع إلى مواصلة دفع استراتيجيتنا إلى الأمام .

وتعد شركة إنديفور للتعدين من أكبر 15 شركة متعددة الأصول لإنتاج للذهب في العالم. وتعتبر شركة لامانشا المساهم الأساسي في شركة إنديفور للتعدين.

وتتركز أعمال شركة إنديفور في منطقة غرب أفريقيا، وتمتلك منجمي “إيتي” و”أجباوو” في ساحل العاج، وأربع مناجم (“هوندي” و”مانا” و”كارما” و”بونجو” في بوركينا فاسو، بالإضافة لأربعة مشاريع مستقبلية ممكنة “فيتيكرو” و”كالانا” و”بانتو” و”نابانجا” وسجل حافل في الأصول الإستكشافاية في حزام بيريميان جرينستون الذي يمتد عبر بوركينا فاسو وساحل العاج ومالي وغينيا.

وبحسب تصريحات سابقة لنجيب ساويرس، فإنه يُصنف ضمن أكبر 10 مستثمرين بقطاع المناجم والذهب بالسوق الإفريقية، ويسعى ليصبح أكبر مستثمر في الذهب بالسوق المصرية، ومستعد للحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن الذهب في مصر.

وأعلنت شركة إنديفور للتعدين (بي إل سي) في منتصف يونيو الماضي، أن رأس مالها الصادر بالكامل والذي يتألف من 250،491،755 سهمًا ، قد تم قبوله في قطاع الإدراج المميز في (بورصة لندن LSE).

ويتم تداول الأسهم في كل من بورصة لندن (LSE) وبورصة تورنتو (TSX) تحت رمز المؤشر (EDV)