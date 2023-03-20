أرباح شركات الوساطة التأمينية تنمو بنسبة تتجاوز 28% في 2022

ارتفع إجمالي قيمة أرباح شركات الوساطة التأمينية في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 227 مليون جنيه مقارنة بـ176,8 مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 28.4%.

ولفتت هيئة الرقابة المالية من خلال الكتاب السنوي الإحصائي لها إلى ارتفاع قيمة صافي أصول شركات الوساطة التأمينية نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 1,09 مليار جنيه مقارنة بـ779 مليون جنيه، خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 29.5%.

وارتفعت قيمة إجمالي حقوق المساهمين لشركات الوساطة التأمينية في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 560,9 مليون جنيه، مقارنة بـ476,3 مليون جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 17.8%.

يذكر أن شركات الوساطة التأمينية شريك بين شركة التأمين والعميل، كما أنها ليست وكيل تأمين يتبع شركة معينة، لكنها حرة تساعد الشخص الذي يشتري منها الوثيقة، ونظير ذلك يدفع لها مشترى الوثيقة أجرها، على عكس وكيل التأمين التابع للشركة ويحصل على أجره منها، وليس من المشتري.

وتعود أهمية عمل شركات الوساطة التأمينية بالنسبة للشركات لدورها المهم في إنجاح العملية التأمينية، فمن النادر أن يسعى الفرد من تلقاء نفسه للتأمين من الأخطار التي تهدده، سواء في نفسه أو ماله، لانخفاض الوعي التأميني.

وتعتمد شركات التأمين غالبًا على مجموعة شركات الوساطة التأمينية تتولى الدعوة للتأمين وتوضيح فوائده وإقناع العملاء بفكرة التأمين، الأمر الذي ينعكس على تطوير العملية التأمينية والنهوض بها من أجل تحقيق غرض التأمين، المتمثل في حماية الأموال الممتلكات، وازدهار الاقتصاد القومي.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يزاول الوساطة التأمينية أو أي نشاط يتصل بالتأمين دون الحصول على ترخيص بذلك من هيئة الرقابة المالية، ويتحتم على شركات الوساطة التأمينية الحفاظ على اسم وسمعة شركات التأمين، سواء التي تعمل لحسابها أو غيرها من الشركات المنافسة، وعليها في سبيل ذلك أن تعرض الخدمة التأمينية بأمانة ودقة، وأن توضح للعميل متى طلب أسباب الاختلاف في الأسعار بين أنواع الوثائق الملائمة لاحتياجاته.

كما يجب أن تحرص شركات الوساطة على معرفة آراء العملاء بالنسبة لأنواع التأمين المعروضة أو المطلوبة، ومستوى الخدمة التأمينية المقدمة، وعليها إبلاغ شركات التأمين بكل ما يصل لعلمها في هذا الشأن، والعمل على إزالة أسباب شكوى العميل، بالإضافة إلى الحفاظ على أسرار الشركة أو الشركات التي تعمل لحسابها.