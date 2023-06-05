أرباح «سي اي كابيتال» تقفز 92% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

وارتفعت ايرادات سي اي كابيتال المجمعة بنحو 103%، خلال 3 أشهر ، لتصل إلى 1.26 مليار جنيه، مقابل 620.15 مليون جنيه، خلال الربع الأول من عام 2022.

وحققت سي آي كابيتال نموا في صافي الربح بنسبة 92%، إلى 329.74 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 171.72 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2022.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة تحقيق 351.14 مليون جنيه، صافي أرباح مقابل 255.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو 37.5%.