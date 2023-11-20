أرباح «سيراميك الجوهرة» تقفز 36.6% خلال 9 أشهر بدعم نمو الإيرادات

اعتمد مجلس إدارة شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة” نتائج أعمال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وقفزت أرباح سيراميك الجوهرة نحو 36.6%، خلال 9 أشهر ، لتسجل 188.16 مليون جنيه، مقابل 137.65 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وحققت الجوهرة نموا في إجمالي المبيعات بنحو 35.7%، لتصل 1.86 مليار جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 1.37 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأشارت شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة إلي استمرار الأداء الإيجابي خلال الربع الثالث من 2023، إذ سجلت إيرادات قياسية بلغت 661.6 مليون جنيه، بزيادة 36%، عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهد الربع الثالث من 2023، اداء إيجابيا على كافة مستويات النشاط مدعوما بمرونة قنوات البيع وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات التي لها أثر أكبر على حماية حصة الشركة السوقية.

جدير بالذكر أن شركة العز للسيراميك والبورسلين -الجوهرة- ، حققت صافي أرباح الجوهرة خلال 2022 بالكامل بنحو 171.12 مليون جنيه، مقابل 107.24 مليون جنيه خلال 2021.