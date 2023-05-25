أرباح «سيراميك الجوهرة» ترتفع 22% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة” نتائج أعمال الربع الأول من عام 2023.

وقفزت أرباح سيراميك الجوهرة نحو 22%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 56.96 مليون جنيه، مقابل 46.58 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وحققت الجوهرة نموا في إجمالي المبيعات بنحو 35% ، لتصل 610.99 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 453.84 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وأشارت شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة إلي استمرار الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من 2023، على كافة مستويات النشاط مدعوما بمرونة قنوات البيع وقدرتها على التأقلم مع المتغيرات التي لها أثر أكبر على حماية حصة الشركة السوقية.

ونوهت الجوهرة إلي أن المبيعات المحلية شكلت نحو 86%، من إيرادات الربع الأول لعام 2023، مقابل 87% خلال الربع الأول من 2021 .

جدير بالذكر أن شركة العز للسيراميك والبورسلين -الجوهرة- ، حققت صافي أرباح الجوهرة خلال 2022 بالكامل بنحو 171.12 مليون جنيه، مقابل 107.24 مليون جنيه خلال 2021.