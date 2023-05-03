أرباح «سيدي كرير للبتروكيماويات» تقفز 107% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن الربع الأول من عام 2023.

وقفزت صافي أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات بنحو 107.2%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 520 مليون جنيه، مقابل 251 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وحققت سيدي كرير للبتروكيماويات نموا في إجمالي الايرادات بنحو 71.4%، لتصل إلى 3.61 مليار جنيه، مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

يذكر أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت خلال عام 2022، نموا في صافي الأرباح بنحو 113%، إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل 535 مليون جنيه خلال عام 2021.