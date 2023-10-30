أرباح «سيدي كرير» تقفز 97% خلال 9 أشهر إلى 1.8 مليار جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023.

وقفزت صافي أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات بنحو 96.9%، خلال الـ 9 أشهر الأولي من 2023.

وسجلت سيدي كرير للبتروكيماويات صافي ربح بقيمة 1.81 مليار جنيه، مقابل 0.97 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولي من 2022.

وحققت سيدي كرير للبتروكيماويات نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 67.7%، لتصل إلى 9.73 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

ووافق مجلس إدارة سيدي كرير للبتروكيماويات على مسودة اتفاقية المساهمين لشركة إيثديكو، المزمع توقيعها مع ألفا أوركس ليميتد والتي ستستحوذ على 30%، من إيثديكو بعد الحصول على الموافقات القانونية اللازمة وتحقق الشروط المسبقة.