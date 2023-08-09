أرباح «سوني» تنخفض في الربع الأول بسبب ضعف أداء وحدة صناعة الأفلام

شهدت أرباح سوني اليابانية هبوطا في الربع الأول بسبب الأداء الضعيف لأنشطتها المالية ووحدتها الخاصة بصناعة الأفلام، حسبما ورد في بيان صادر عن الشركة اليوم الأربعاء.

وانخفضت الأرباح التشغيلية في الفترة من أبريل إلى يونيو 31% إلى 253 مليار ين (1.8 مليار دولار) بما يتماشى مع التقديرات.

وهبطت الأرباح في وحدة الأفلام بمقدار الثلثين بسبب انخفاض مبيعات المحتوى التلفزيوني بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التسويق بعد أن طرحت الشركة المزيد من الأفلام في دور العرض.

وحولت الشركة، التي كانت يوما ما عملاقا في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، تركيزها أكثر على الترفيه وصناعة الأفلام والموسيقى والألعاب. وهي رائدة أيضا في تصنيع أجهزة الاستشعار الخاصة بالصور.

وقالت سوني في مايو إنها تدرس فصل جزء من وحدتها المالية، التي تشمل التأمين على الحياة والخدمات المصرفية، في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الاستثمار في أعمال ترفيه خاصة بها.

وأضافت الشركة أنها تتوقع بيع 25 مليون جهاز للعبة بلاي ستيشن 5 في السنة المالية الجارية، فيما سيكون رقما قياسيا بعد تخفيف أزمات سلسلة الإمدادات.

وتجاوزت المبيعات التراكمية للجهاز 40 مليونا.