أرباح سوق التأمين تقفز إلى 4.2 مليار جنيه

■ قائمة الخمس الكبار «ممتلكات» تضم: «مصر» و«بوبا» و«gig» و«البيت السعودى» و«المهندس» كتب - ماهر أبوالفضل: رفعت سوق التأمين المصرية، حصيلة أرباح العام المالى 2016/2017، المنتهى فى يونيو الماضى، بشكل كبير إلى 4.2 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه فى…

■ قائمة الخمس الكبار «ممتلكات» تضم: «مصر» و«بوبا» و«gig» و«البيت السعودى» و«المهندس»





كتب – ماهر أبوالفضل:

رفعت سوق التأمين المصرية، حصيلة أرباح العام المالى 2016/2017، المنتهى فى يونيو الماضى، بشكل كبير إلى 4.2 مليار جنيه، مقابل 2.5 مليار جنيه فى العام المالى السابق.

ووفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة من الرقابة المالية، استحوذت شركات التأمين التابعة لقطاع الأعمال العام – تضم شركتى مصر للتأمين ومصر للحياة التابعتين لمجموعة القابضة للتأمين – على نصيب الأسد بإجمالى 2.4 مليار جنيه.

وتصدرت «مصر للتأمين»، قائمة الخمسة الكبار فى مؤشر الربحية بسوق الممتلكات، بإجمالى 1.6 مليار جنيه، تليها «بوبا» للتأمين الطبى، بأرباح بلغت 215.7 مليون جنيه، فيما حلت شركة المجموعة العربية المصرية للتأمين «gig»، فى المركز الثالث مسجلة 116.7 مليار جنيه، تليها بيت التأمين المصرى السعودى، بأرباح بلغت 93.9 مليون جنيه، فيما حلت شركة المهندس للتأمين، فى المركز الخامس بإجمالى 64.6 مليون جنيه.

وفى نشاط الحياة، جاءت شركة مصر لتأمينات الحياة فى المركز الأول بين قائمة الخمسة الكبار، محققة 816.2 مليون جنيه، تليها «أليانز للحياة» بإجمالى 277 مليون جنيه، فيما حلت شركتى «متلايف» و«QNB» فى المركزين الثالث والرابع على التوالى، بأرباح 247.2 مليون جنيه للأولى، و94.4 مليون جنيه للثانية، وجاءت شركة أكسا لتأمينات الحياة فى المركز الخامس، بإجمالى أرباح بلغت 82.7 مليون جنيه.

فى المقابل، تكبدت 6 شركات تتنوع أنشطتها بين الحياة والممتلكات، خسائر بنسب متفاوتة، تتراوح بين 473 ألف جنيه، و23 مليون جنيه.

ضمت الشركات الست، «المصرية تكافل حياة واللبناينة السويسرية للتكافل العائلى وأكسا الممتلكات، والمتحدة – ممتلكات، والمصرية الإماراتية -حياة، وأروب لتأمينات الحياة».

وبلغ إجمالى خسائر الأخيرة 473 ألف جنيه فى العام المالى الماضى 2017/2016 المنتهى فى يونيو الماضى، فيما بلغت خسائر اللبنانية السويسرية 2.8 مليون جنيه، تليها «المصرية الإماراتية» لتأمينات الحياة، بإجمالى 10 ملايين جنيه.

وحلت «المصرية تكافل حياة» فى المركز الثالث من حيث الخسائر بنحو 11.9 مليون جنيه، تليها المتحدة للتأمين بحوالى 21 مليون جنيه، فيما تصدرت شركة أكسا لتأمين الممتلكات، قائمة الشركات التى تكبدت خسائر بإجمالى 23.9 مليون جنيه.