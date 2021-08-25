أرباح سوديك العقارية تقفز 203% خلال 6 شهور من 2021

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، عن نتائجها المالية المجمعة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2021، خلال 6 شهور.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنها سجلت صافي ارباح قبل الحقوق غير المسيطرة بقيمة 225.8 مليون جنيه مقابل 74.5 مليون جنيه الفترة المماثلة من 2020، بنمو 203 %.

وبلغ صافي تعاقدات العملاء مبلغ 3.4 مليار جنيه، وصافي المتحصلات 2.47 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة.

وارتفعت إيرادات “سوديك” خلال النصف الأول لتصل إلى 1.87 مليار جنيه مقابل 1.26 مليار جنيه، خلال الفترة المقارنة، بحسب بيان سوديك.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت خسائر الشركة إلى 84.73 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 172.07 مليون جنيه.

يذكر ان صافي ربح سوديك بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة خلال الربع الاول قد وصل إلى 100 مليون جنيه بنسبة نمو 235%، مقارنة بـ 30 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خلال الربع الاول 1.85 مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم حصيلة بيع 333 وحدة تم تحقيقها بصورة رئيسية من مبيعات الوحدات السكنية.

وحققت إجمالى المبيعات زيادة نسبتها 114% مقارنة بالربع الأول من 2020 الذي وصل فيه اجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى 865 مليون جنيه مثلت حصيلة بيع 205 وحدات.