أرباح «سلامة للتأمين» في مصر ترتفع بنسبة 54% خلال 9 أشهر

ارتفعت أرباح مجموعة سلامة للتأمين فى مصر وعدد من الدول العربية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى فى الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022 بنسبة تصل إلى 54%.

وتعرف سلامة للتأمين فى مصر تحت مسمى المصرية الإماراتية حياة تكافل – سلامة.

وأشارت إلى أن صافى أرباحها خلال تلك الفترة سجل 25 مليون درهم تقريبًا.

أرباح سلامة للتأمين تقفز 102% الربع الثالث

قفزت أرباح مجموعة سلامة للتأمين بنسبة 102%، لتصل إلى 6 ملايين درهم خلال الربع الثالث من 2022.

وسجلت مجموعة سلامة نموًا كبيرًا لأقساط التأمين المكتتبة للربع الثالث، بنسبة 48%، ليصل إلى 312 مليون درهم.

وتراجعت النفقات الإدارية والعامة والمصاريف الأخرى بالمجموعة خلال الربع الثالث 6% تقريبًا.

وتستعد “سلامة” لعملية دمج واستحواذ مقترحة لشركة “تكافل الإمارات” ومحافظ التأمين الخاصة بـ”أمان”.