أرباح «سبكيم» السعودية للبتروكيماويات تقفز 162% إلى 287 مليون دولار فى 3 أشهر

أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم العالمية) السعودية اليوم الثلاثاء، أنها حققت ربحا صافيا قدره 1.078 مليار ريال (287.47 مليون دولار) في الربع الأول من العام، بزيادة 162% عن 411.5 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام، بحسب وكالة رويترز.

الزيادة تعود إلى ارتفاع الإيرادات

وقالت سبكيم في بيان للبورصة السعودية، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع الإيرادات بفعل زيادة أسعار البيع لجميع منتجات الشركة، وبالتالي زيادة هوامش الربح رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية وانخفاض كميات المبيعات.

انخفاض تكاليف التمويل

وأشارت سبكيم فى البيان أيضا إلى أن من عوامل ارتفاع صافي الأرباح أيضا انخفاض تكاليف التمويل نتيجة التسديد المبكر للصكوك والقروض وانخفاض المصروفات الأخرى، بالإضافة لارتفاع حصة الأرباح من الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة.

أرباح سبكيم تقفز إلى 3591.8 مليون ريال بنهاية عام 2021

وارتفعت أرباح سبكيم إلى 3591.8 مليون ريال بنهاية عام 2021، مقارنة بأرباح 175.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة المذكورة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية نتيجة ارتفاع أسعار جميع المنتجات على الرغم من ارتفاع أسعار مواد اللقيم من البيوتان والإيثانول والإيثلين والبروبان.علاوة على ارتفاع حصة الشركة في ربح الاستثمار في مشروع مشترك وشركات زميلة، حيث بلغت ربح 530.8 مليون ريال لعام 2021 مقارنة بخسارة بلغت 33.8 مليون ريال لعام 2020.

تكبد الشركة خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد

وذلك على الرغم من تكبد الشركة خسارة انخفاض في قيمة وحدتي مولدات للنقد بمبلغ 260 مليون ريال سعودي والتي تتعلق في مصنع بولي بيوتيلين ترفثليت بمبلغ 160 مليون ريال سعودي ومصنع شركة الخليج لعوازل الكابلات المتقدمة بمبلغ 100 مليون ريال سعودي والتي قيدت ضمن نتائج عام 2021 كما تم الإعلان عنه سابقا.

حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة تسجل 14585.1 مليون ريال

كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 14585.1 مليون ريال، مقابل 12986.7 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفعت التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020 بنسبة 204% لتبلغ 4.9 مليار ريال سعودي.

وانخفضت القروض طويلة الأجل بنهاية عام 2021 بمبلغ 2.1 مليار ريال سعودي مقارنة بنهاية عام 2020. ونتيجة لذلك انخفضت نسبة المديونية إلى حقوق الملكية من 54% في عام 2020 إلى 34% في عام 2021.