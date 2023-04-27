أرباح سامسونج للإلكترونيات الفصلية تهوى لأدنى مستوى منذ 14 عاما

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الخميس عن أسوأ أرباح ربع سنوية لها منذ 14 عامًا ، حيث أدت المشكلات الاقتصادية العالمية إلى تراجع الطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية وإغراق الأسواق بالرقائق تسبب في إلحاق الضرر بأعمالها الأساسية، بحسب وكالة يونهاب.

وأعلنت سامسونج، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، عن أرباح تشغيلية بلغت 640.2 مليار وون (478 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى مارس، بانخفاض 95% من 14.12 تريليون وون سجلت قبل عام.

ووصل صافي دخلها في الربع الأول إلى 1.57 تريليون وون ، بانخفاض 86.1% عن العام السابق. وتراجعت المبيعات بنسبة 18% لتصل إلى 63.74 ترليون وون.

وسجل قسم حلول الأجهزة (DS) في سامسونج ، الذي يشرف على أعمال الرقائق ، عجزًا قدره 4.58 تريليون وون ، في أول خسارة مالية له منذ 14 عامًا، مع نمو مخزونات الرقائق بشكل كبير وسط انخفاض الطلب العالمي.

وكانت المرة الأخيرة التي شهدت فيها سامسونج وحدتها الأساسية تتكبد خسائر في الربع الأول من عام 2009 عندما كان العالم يخرج من الأزمة المالية لعام 2008.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت سامسونج إنها ستخفض إنتاج الذاكرة “إلى مستوى ذي مغزى” بعيدة عن موقفها السابق المتمثل في أنها لن تخفض الإنتاج بشكل مصطنع من أجل الحصول على حصة أكبر في السوق.

وقالت تراند فورس، وهي وكالة متعقبة للسوق في وقت مبكر من هذا العام إن الأمر سيستغرق “عدة أرباع من تعديلات المخزون” و “تخفيضات أكبر للإنتاج” من قبل صانعي الرقائق الرئيسيين لهضم العرض المفرط الذي ابتليت به الصناعة ، وللتخلي عن مرحلة الانكماش.

وتوقعت “سامسونج” أن يتقلص سوق الرقائق العالمي بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 563 مليار دولار هذا العام وحذرت من استمرار الظروف الصعبة على مدار العام.