أرباح سامسونج تقفز 72.7 % فى الربع الثانى

خالد بدر الدين:أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أكبر شركة رقائق ذاكرة وموبايلات سمارت و تليفزيونات فى العالم، أن أرباحها التشغيلية ارتفعت 72.7 % لتزداد إلى 14.1 تريليون وون (12.59 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجارى، مقارنة مع 14 تريليون وون، في توقعات يوليو الماضى، كما صعدت ا

خالد بدر الدين:

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أكبر شركة رقائق ذاكرة وموبايلات سمارت و تليفزيونات فى العالم، أن أرباحها التشغيلية ارتفعت 72.7 % لتزداد إلى 14.1 تريليون وون (12.59 مليار دولار) خلال الربع الثاني من العام الجارى، مقارنة مع 14 تريليون وون، في توقعات يوليو الماضى، كما صعدت الإيرادات 19.8 % لتصل إلى 61 تريليون وون، لتتفق مع التوقعات السابقة.

وتصدرت رقائق الذاكرة قائمة المنتجات الأكثر ربحا بين قطاعات شركة “سامسونج” خلال الشهور الثلاثة المنتهية يونيو الماضى، مع ارتفاع أرباحها لأكثر من 300 % بالمقارنة مع الشهور نفسها من العام الماضى، لتسجل مستوى قياسيا بلغ 8 تريليونات وون (7.20 مليار دولار).

وقالت “سامسونج ” إن ازدهار سوق رقائق الذاكرة الذي قادها إلى تحقيق أرباح قياسية في الربع الثاني من العام، سيستمر على الأرجح خلال الربع الثالث من هذا العالم وسط توقعات واسعة باستفادة الإيرادات من مبيعات شاشات “OLED ” لشركة آبل الأمريكية التى تستخدمها للإنتاج الجديد من موبايلات ” آى فون” .

وذكرت وكالة بلومبرج أن “سامسونج” من المتوقع أن تسجل هذا العام رقمها القياسي للأرباح السنوية، بعد أداء فاق التوقعات في أنشطة الهواتف المحمولة أدى إلى تحقيق أرباح في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو تزيد قليلا عن التوقعات التي أعلنت في أوائل الشهر الجارى .

وأعلنت “سامسونج ” اليوم الخميس، عن ثالث عملياتها التى تستهدف إعادة شراء الأسهم هذا العام بما قيمته 1.7 تريليون وون من الأسهم العامة، ضمن برنامج سنوي بقيمة إجمالية 9.3 تريليون وون كما أنها ستلغي أسهما تبلغ قيمتها تريليوني وون.

وقالت – في بيان – إنها تتوقع استمرار الأوضاع المواتية لأشباه الموصلات خلال الربع الثالث، على الرغم من أن الأرباح الإجمالية قد تتراجع قليلا على أساس فصلي مع تراجع أرباح شاشات العرض وأنشطة المحمول .