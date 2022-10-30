أرباح سابك السعودية تهبط في الربع الثالث 67% وسط ارتفاع تكلفة المبيعات

انخفضت أرباح شركة سابك السعودية في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 67% على أساس سنوي، تحت ضغط ارتفاع تكلفة المبيعات وتكاليف الشحن والتوزيع.

تتوقع “سابك” ثاني أكبر شركة لتصنيع البتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، استمرار الضغط على هوامش الأرباح في الربع الرابع، نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، مشيرة إلى توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام الحالي بمعدل يتراوح بين 2.5% و2.8%، بحسب بيان اليوم الأحد.

تراجع أرباح سابك السعودية

بلغت أرباح “سابك” في الربع الثالث 1.84 مليار ريال، وهي الأقل منذ الربع الثالث من عام 2020، كما أنها جاءت بعيدة تماماً عن متوسط تقديرات المحللين الذين توقعوا صافي ربح عند 5.14 مليار ريال، وبمتوسط نسبة انخفاض 8% فقط على أساس سنوي (الدولار يعادل 3.75 ريال).

هبط سهم “سابك” بأكثر من 2% مطلع تداولات سوق الأسهم السعودية اليوم الأحد ليصل إلى سعر 88 ريالاً عند الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي.

قال الرئيس التنفيذي المكلف للشركة عبد الرحمن الفقيه، إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الراهنة تستهدف “سابك” الحفاظ على مركز مالي متين وستستمر في خفض التكاليف التشغيلية، مؤكداً أن التركيز على الانضباط في المصروفات الرأسمالية يتوقع أن يساهم بنهاية العام في خفض الإنفاق الرأسمالي بمقدار 20%، مقارنة بالخطة.

انخفاض أسعار بيع المنتجات

قالت “سابك” التي تسيطر عليها شركة النفط العملاقة “أرامكو السعودية”، في بيان اليوم الأحد، إن متوسط أسعار بيع منتجاتها تراجع خلال الربع الثالث، ما ساهم في انخفاض حصة الشركة من أرباح شركات زميلة ومشاريع مشتركة، إضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بمبلغ 0.51 مليار ريال.

شهد الربع الثالث استقالة الرئيس التنفيذي يوسف البنيان من منصبه، بعد تعيينه وزيراً للتعليم، وتمّ تكليف عبدالرحمن الفقيه بمهام الرئيس التنفيذي، اعتباراً من 28 سبتمبر الماضي، وذلك لمدة 6 شهور.

أعلنت ثلاث شركات مدرجة في السوق السعودية، وتابعة لشركة “سابك”، نتائجها المالية للربع الثالث 2022، حيث سجلت شركة “سابك للمغذيات الزراعية” أرباحاً بلغت 2.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع 93%، فيما سجلت شركة “كيان” خسائر قدرها 812 مليون ريال خلال الربع الثالث 2022، في حين سجلت شركة “ينساب” خسائر قدرها 61 مليون ريال.