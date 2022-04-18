أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين ارتفاع أرباحها الصافية الفصلية بنسبة 98 % لتصل إلى 81 مليون ريال (21.60 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 41 مليون ريال قبل عام، بحسب وكالة رويترز.

وعزت زين في بيان للبورصة السعودية هذه الزيادة إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.44 % بواقع 241 مليون ريال بسبب النمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس ومصادر إيرادات أخرى.

زين : النتائج جاءت رغم ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 30.6 %

وقالت زين إن هذا جاء رغم ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 30.6 % بواقع 221 مليون ريال، وارتفاع النفقات التشغيلية بواقع 33 مليون ريال، مقابل انخفاض في مصاريف الإطفاء والاستهلاك بمقدار 56 مليون ريال.

وأظهرت النتائج المالية الموحدة السنوية لشركة زين، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 17.69% في العام 2021، إلى 214 مليون ريال، مقابل 260 مليون ريال أرباح العام 2020.

ارتفاع أرباح زين في الربع الأخير بنسبة 98%

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الرابع من 2021، بنسبة 98%، إلى 71.1 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على “تداول السعودية”، إن الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 22%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 10.28%؛ وجاءت هذه الزيادة في التكلفة نتيجة عكس بعض المخصصات خلال العام 2020 بمبلغ 484 مليون ريال.

كانت الإيرادات مستقرة على الرغم من الأثر التراكمي لجائحة كورونا، والذي أدى إلى انخفاض عدد الزوار لأداء العمرة. وقد تم تعويض هذا الانخفاض بالنمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس.

وأوضحت الشركة أنها تمكنت من تقليص التأثير السلبي على صافي الربح عبر تخفيض المصاريف التشغيلية بمبلغ 247 مليون ريال.

انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ قدره 409 ملايين ريال

وأشارت إلى انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ قدره 409 ملايين ريال ويعود ذلك إلى الانخفاض في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأميركي (ليبور).

وكذلك من خلال إعادة هيكلة الديون التي تمت خلال الربع الرابع من العام 2020 والربع الأول من العام 2021 على الرغم من مكاسب تعديل اتفاقية تمويل المرابحة خلال الربع الثالث من العام 2020 والبالغة 136 مليون ريال.

وقالت “زين السعودية”، إنها سجلت للمرة الأولى أرباحاً مبقاة بقيمة 139 مليون ريال، وتواصل تسجيل صافي ربح للسنة الخامسة على التوالي رغم آثار جائحة كورونا.