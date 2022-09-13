أرباح ريال مدريد تتجاوز 13 مليون دولار فى نهاية العام المالى 21-22

أعلن ريال مدريد بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أن أرباحه في نهاية العام المالي 2021-2022 بلغت 13 مليون يورو (13.19 مليون دولار) بينما يستمر تأثير جائحة كوفيد-19 على الإيرادات.

وأضاف النادي الملكي في بيان أنه استمر في تحقيق أرباح طول الأعوام الثلاثة التي تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا.

في موسم 2021-2022 توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 معززا بذلك رقمه القياسي غير المسبوق كما توج بلقب الدوري الإسباني وبكأس السوبر المحلية.

وقال بيان النادي أيضا إن صافي ديونه، بما لا يشمل مشروع تطوير الاستاد، وصلت قيمتها في 30 يونيو 2022 إلى 263 مليون يورو.

وتلقى النادى الإسباني ضربة جديدة بإصابة أحد لاعبيه قبل المواجهة المرتقبة أمام لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف ريال مدريد نظيره لايبزيج غدا الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وحسب ما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن لوكاس فاسكيز، جناح ريال مدريد، تعرض لإصابة عضلية في المباراة الماضية أمام ريال مايوركا، ما يثير الشكوك حول قدرته على المشاركة أمام لايبزيج.

وكان فاسكيز خرج في تبديل اضطراري في الدقيقة 71 من المباراة التي فاز بها ريال مدريد (4-1) على مايوركا، مساء الأحد، بعد شعوره بانزعاجات.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاسكيز خضع لفحص أولي بالموجات فوق الصوتية، كما سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي خلال ساعات لتحديد مدة غيابه المتوقعة.