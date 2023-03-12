أرباح «راية لمراكز الاتصالات» تقفز 93% خلال 2022 إلى 42.2 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 93.1%، لتصل 42.22 مليون جنيه، مقابل 21.86 مليون جنيه خلال 2021.
وحققت راية لخدمات الاتصالات نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 53.4%، خلال 2022، لتصل 1.21 مليار جنيه، مقابل 789.3 مليون جنيه خلال 2021.
فيما أظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة راية لخدمات الاتصالات، تكبدها صافي خسائر بنحو 11.1 مليون جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 27.06 مليون جنيه خلال 2021.