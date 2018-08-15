أرباح راية لمراكز الاتصالات تقفز 11% خلال النصف الأول

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة راية لخدمات مراكز الاتصالات نمو أرباح النصف الأول من العام الجاري 11% لتسجل 90.2 مليون جنيه مقابل 81.4 مليون الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على شاشات تداول البورصة، اليوم الأربعاء، إن القوائم المالية غير المجمعة أظهرت تسجيل أرباح قدرها 87 مليون جنيه مقابل ارتقاع بقيمة 65 مليون جنيه خلال النصف الثاني من 2017.

وكانت الجمعية العامة العادية لراية لمراكز الاتصالات قد أقرت توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 62 قرشاً للسهم عن عام 2017.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 158.5 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بقيمة 118.45 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال راية لمراكز الاتصالات 53 مليون جنيه، موزعاً على 106.06 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.5 جنيه للسهم.