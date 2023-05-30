أرباح «راية القابضة» تنمو 214% خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

واظهرت نتائج أعمال راية القابضة للاستثمارات المالية -المجمعة-، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 214% لتصل إلي 168.39 مليون جنيه ، مقابل صافي أرباح بقيمة 53.58 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي 2022.

كما ارتفعت إيرادات راية القابضة للاستثمارات المالية، بنسبة 46%، في 3 أشهر لتصل إلى 6.54 مليار جنيه، مقابل 4.47 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، خلال 3 أشهر تحول الشركة للربحية.

وبلغت صافي أرباح راية القابضة للاستثمارات المالية، المستقلة نحو 216.56 مليون جنيه ، مقابل خسائر بقيمة 49.83 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.