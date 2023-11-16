أرباح «راية القابضة» تقفز 72.3% إلى 489.2 مليون جنيه خلال 9 شهور

اعتمد مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن تسعة الأشهر الأولى من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال راية القابضة للاستثمارات المالية المجمعة ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 72.3% لتصل إلى 489.22 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافى أرباح بقيمة 283.91 مليون جنيه خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الماضي 2022.

وارتفعت إيرادات راية القابضة للاستثمارات المالية في 6 أشهر لتصل إلى 22.65 مليار جنيه، مقابل 14.1 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2022.

وقالت راية القابضة إن ارتفاع أرباح الشركة المجمعة خلال تسعة الأشهر الأولى من العام الحالي جاء مدعومًا بارتفاع الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي مثّلت نحو 26% من إجمالي الإيرادات.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، خلال 9 أشهر تحقيق، صافي أرباح بقيمة 57 مليون جنيه، مقابل 86 مليونًا خلال الفترة المقارنة من 2022.

وأوضحت راية أن تراجع صافي الأرباح المستقلة يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة بنحو 8%، خلال الفترة المقارنة لتصعد من 12.25% إلى 20.25%، ما أدى إلى ارتفاع النفقات.