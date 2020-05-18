أرباح “راميدا للأدوية” تقفز 196% وتحقق 23.9 مليون جنيه خلال الربع الأول

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية «راميدا» عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الأول من العام المالي الحالي 2020.

وارتفع صافي ربح الشركة بعد حقوق الأقلية بنحو 196% ليبلغ 23.9 مليون جنيه خلال الربع الأول، ونتج عن ذلك نمو هامش صافي الربح بعد حقوق الأقلية بواقع 6.0 نقاط مئوية ليسجل 10.3% خلال نفس الفترة، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع هامش أرباح التشغيل.

وقالت “راميدا”، في بيان صحفي وصل “المال” نسخه منه، أنها سجلت إيرادات بقيمة 232.4 مليون جنيه خلال الربع الأول بمعدل نمو سنوي 22.4%.

وواوضحت أن نمو الإيرادات يعكس مردود تحسن متوسط أسعار المنتجات، بالإضافة إلى تعافي حجم الإنتاج لمستوياته الطبيعية بعد استكمال التحديثات والتوسعات المخططة بالمصانع التابعة في نوفمبر 2019، مما سيعزز قدرة الشركة على توظيف كامل الطاقة الإنتاجية للمصانع بأقل معدل اضطرابات.

وذكر بيان الشركة أن إجمالي الربح ارتفع إلى 106.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالي بواقع 4.5 نقطة مئوية ليسجل 45.7% مقابل 41.1% خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأكدت أن تحقيق ذلك بفضل تراجع تكاليف المواد الخام في ضوء تحسن تشكيلة المنتجات وارتفاع قيمة الجنيه، مصحوبًا بقدرة الشركة على الاستفادة من اقتصاديات الحجم بعد عودة الأنشطة الإنتاجية إلى معدلاتها الطبيعية خلال الربع الأول من عام 2020.

كما بلغت الأرباح التشغيلية المعدلة قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك (adjusted EBITDA) 63.0 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، وهو نمو سنوي بنسبة 43.5%%.

وارتفع هامش الأرباح التشغيلية المعدلة (adjusted EBITDA margin) بواقع 4.0 نقطة مئوية إلى 27.1% خلال نفس الفترة. ويعكس ذلك مردود نمو إجمالي الربح وانخفاض نسبة المصروفات العمومية والإدارية إلى الإيرادات على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتسويق.

واحتل قطاع المبيعات المحلية صدارة إيرادات الشركة، حيث بلغت 150.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، بنمو 23.9%، أو ما يعادل 65% من إجمالي الإيرادات بزيادة سنوية قدرها 0.8 نقطة مئوية مقابل 64.1% خلال نفس الفترة من العام السابق، علمًا بأن القطاع ساهم بنسبة 68% من معدل نمو إجمالي الإيرادات.

وارتفعت إيرادات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 47.4% لتبلغ 66.1 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 بفضل العقود الجديدة التي تم توقيعها في نهاية عام 2019. وارتفعت مبيعات التصنيع لأطراف أخرى بمعدل سنوي 37.4% لتبلغ 10.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، حيث استقرت مساهمة القطاع عند 4% من إجمالي الإيرادات.

ويعكس ذلك مردود التحديثات التي قامت الشركة بإجرائها ومن بينها الانتهاء من تركيب خطين جديدين لإنتاج مستحضرات البودرة المجفدة خلال الربع الأخير من عام 2019، والتي أصبحت «راميدا» بمقتضاها واحدة من الشركات القليلة التي تحظى بالقدرة على تصنيع تلك المستحضرات بالسوق المصري، في إطار تطلعاتها للاستفادة من فرص النمو الواعدة التي تطرحا تلك المستحضرات باعتبارها مصدرً جديدًا للدخل.

وانخفضت إيرادات قطاع التصدير بمعدل سنوي 66.9% لتسجل 5.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2020، نظرًا لإغلاق حدود أسواق التصدير التي تتعامل معها الشركة بسبب تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19). ملخص قائمة دخل الشركة الربع الأول

و قال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب أن الشركة أنهت الربع الأول وهي على قناعة تامة بأن العام الجاري سيشهد العديد من التطورات الحافلة، حيث تفرض الظروف والتحديات المحيطة ضرورة ملحة لتطوير العمليات التشغيلية للشركة مع تعزيز نموذج أعمالها وقدرتها على استحداث المستحضرات الدوائية الابتكارية.

وتابع أن الشركة نجحت في تحقيق نتائج مالية مشرفة خلال الربع الأول من عام 2020 وفقًا لتوقعات الإدارة وإلمامها بالطبيعة العالمية لصناعة الدواء، حيث ساهمت تلك النتائج في تعزيز قدرة الشركة على تجاوز التحديات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19) والمتمثلة في توقف سلسلة إمداد وتوريد المركبات الدوائية الفعّالة بأسواق الدواء العالمية.

ولفت إلى قيام الشركة بتبني نهجًا استباقيا في تعاملها مع تلك الأزمة عبر وضع مجموعة من السياسات الهادفة إلى ضمان قدرة الشركة على تلبية احتياجات المرضى من الأدوية الضرورية، والتي أثمرت عن تأمين 90% من المركبات الدوائية الفعالة التي تلبي الاحتياجات المتوقعة للأنشطة الإنتاجية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف مرسي أن الشركة واصلت إحراز تقدم ملحوظ على صعيد اقتناص فرص النمو المربحة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نجحت في إتمام أكبر عملية استحواذ منذ نشأتها على أحد الأدوية المنتمية لعائلة المستحضرات الدوائية المثيلة المضادة للالتهابات، والتي تعد الأسرع نموًا في سوق الأدوية المصري، حيث ارتفعت مبيعاتها بمعدل نمو سنوي مركب 41% تقريبًا بين عامي 2015 و2019.

الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا

ولفت أن هذه الصفقة تأتي في إطار استراتيجية النمو التي تتبناها الإدارة لمرحلة ما بعد الإتمام الناجح لعملية الطرح الأولي للشركة، والتي تتبلور أهدافها في توظيف حصيلة عملية الطرح الأولي في تعزيز باقة منتجات الشركة من خلال الاستحواذ على المستحضرات الدوائية المبتكرة التي تخدم المجالات العلاجية عالية النمو.

واختتم مرسي بأن الشركة تعتزم استكشاف المزيد من فرص الاستحواذ على المستحضرات الدوائية عالية القيمة بهدف تنمية أعمال الشركة وزيادة حصتها السوقية مع تحسين معدلات الربحية، وذلك بالتوازي مع مواصلة تعزيز التكامل الرأسي أو الأفقي عبر دراسة السوق وتنفيذ مختلف الاستحواذات التي تساهم في تعزيز أوجه التكامل بين مختلف القطاعات التابعة للشركة.

وأعرب محمود فايق رئيس القطاع المالي بشركة راميدا، عن اعتزازه بنمو إيرادات الشركة خلال الربع الأول من عام 2020 على الرغم من الضغوط التي تعرض لها السوق المصري بالأخص وكذلك الأسواق العالمية الأخرى نتيجة انتشار فيروس (كوفيد – 19) وتداعياته على المشهد الاقتصادي بوجه عام، حيث يعكس ذلك تعافي حجم الإنتاج عقب اضطراب الأنشطة الإنتاجية خلال العام الماضي.

فضلاً عن مردود تحسن متوسط أسعار البيع. وأوضح فايق أن الشركة نجحت في تجقيق إيرادات بقيمة 232.4 خلال الربع الأول من العام الجاري وبما يتجاوز أهداف الشركة، بفضل نمو مبيعات جميع قطاعات الشركة باستثناء قطاع التصدير في ظل الاضطرابات الحالية بحركة التجارة العالمية والأنشطة اللوجيستية.

محمود فايق رئيس القطاع المالي بشركة راميدا

وأكد فايق أن نمو الإيرادات مصحوبًا بارتفاع هامش الربح الإجمالي بواقع 4.5 نقطة مئوية ليسجل 45.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، يرجع بصفة أساسية إلى نجاح استراتيجية الإدارة لتحسين باقة المنتجات من خلال الترويج للمستحضرات الدوائية عالية القيمة التي تم إطلاقها والمستحضرات الأخرى التي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا.

وأشار إلى نمو صافي الربح بواقع ثلاث أضعاف تقريبًا ليسجل 23.9 مليون جنيه مصحوبًا بنمو هامش صافي الربح ليبلغ 10.3% خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 4.2% خلال نفس الفترة العام السابق، في ضوء ارتفاع هامش أرباح التشغيل ومستوى الكفاءة نتيجة تحسن أنشطة الخزانة.