أرباح «راميدا» تقفز 138% خلال الربع الأول من 2022

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة الربع الأول من عام 2022.

وقالت الشركة في بيان وصل “المال” أنها سجلت ايرادات بقيمة 343.1 مليون جنيه، بنمو سنوي 26.7%.

وارتفع صافي الربح (بعد حقوق الأقلية) بمعدل سنوي 138% ليبلغ 71.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع 9.8 نقطة مئوية ليسجل 20.9% خلال نفس الفترة، في ضوء نمو الأرباح التشغيلية، فضلاً عن انخفاض مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة.

وأرجعت النمو إلى الإيرادات القوية التي حققتها محفظة الشركة المتنامية من مستحضرات المضادات الحيوية، وتحديدًا مستحضري “راميتاكس” “راميسيفتراكس”، فضلاً عن الإيرادات القوية الذي حققها مستحضر “كولونا”، والذي احتل صدارة قائمة المنتجات الأكثر مبيعا خلال الربع الأول من العام الجاري.

كما يعكس نمو الإيرادات؛ المساهمة القوية من أحدث استحواذات الشركة المتمثلة في مستحضر “فاكساتو”.

وأوضحت الربع الأول من العام الجاري قد شهد ارتفاع إجمالي حجم المبيعات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع لأطراف أخرى) بمعدل سنوي 23.4% ليسجل 18.3 مليون وحدة.

ويأتي ذلك بفضل نمو حجم المبيعات بقطاع المبيعات المحلية وقطاع التصدير بنسب سنوية 37.5% و152.7%، على التوالي خلال نفس الفترة.

من جانب آخر، سجلت مبيعات قطاع التصنيع لأطراف أخرى نموًا ملحوظًا بمعدل سنوي 102.1% لتسجل 14.5 مليون وحدة خلال الربع الأول من عام 2022.

وارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 49.2% ليبلغ 173.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وصاحب ذلك ارتفاع هامش الربح الإجمالي ليسجل 50.5% خلال نفس الفترة، وهو نمو بواقع 7.6 نقطة مئوية على أساس سنوي، وبواقع 1.5 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بنجاح جهود الإدارة في تحسين محفظة الشركة بباقة من المنتجات المتميزة بقيمتها المرتفعة، فضلاً عن نجاح الاستراتيجية التي تتبناها لترشيد التكاليف.

وذكرت أن الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك قد بلغت 110.7 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بنسبة 74%، وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية بواقع 8.7 نقطة مئوية ليسجل 32.3%، بفضل نمو هامش إجمالي الربح بواقع 7.6 نقطة، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات الكفاءة التشغيلية.

وارتفعت إيرادات قطاع المبيعات المحلية بمعدل سنوي 29.2% لتسجل 221.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022 بفضل المبيعات القوية للمنتجات الدوائية الجديدة التي استحوذت عليها الشركة وأطلقتها مؤخرًا، فضلاً عن حالة التعافي التي يشهدها قطاع المبيعات الخاصة على مستوى سوق الدواء المصري خلال مرحلة ما بعد أزمة (كوفيد – 19) خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بفترة انتشار الأزمة خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 20.6% لتسجل 70.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك على الرغم من تراجع حجم المبيعات بمعدل سنوي 1.2% خلال نفس الفترة، بما يتماشى مع الاستراتيجية التي تطبقها الشركة الهادفة إلى تحقيق أفضل مستويات الربحية الممكنة عن انتقاء المشاركة في المناقصات المطروحة بعناية.

وبلغت إيرادات قطاع التصدير 26.4 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 16.1%، مدفوعًا بارتفاع حجم مبيعات القطاع بمعدل سنوي 152.7% بفضل ارتفاع المبيعات بالسوق العراقي خلال نفس الفترة والذي يمثل أكبر الأسواق الخارجية للشركة، وذلك مقابل عدم تسجيل مبيعات لذلك السوق خلال نفس الفترة من العام السابق بسبب حالة الإغلاق المفروضة المصاحبة لأزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19).

وقفزت إيرادات قطاع التصنيع لأطراف أخرى بمعدل سنوي 35.4% لتبلغ 25.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، في ضوء تضاعف حجم مبيعات القطاع بواقع مرتين، على خلفية نجاح الشركة المستمر في تأمين تعاقدات تصنيع لأطراف أخرى، والتي تم بموجبها ارتفاع توظيف خطوط إنتاج المستحضرات السائلة وخطوط إنتاج مستحضرات البنسلين، فضلاً عن التوظيف الأمثل لقدرات الشركة التشغيلية فائقة الجودة في إنتاج مستحضرات البودرة المجفدة.

وفي هذا السياق أعرب الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا، عن اعتزازه بنجاح الشركة خلال الربع الأول من عام 2022 في تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية مرة أخرى، تضمنت تحقيق نمو ملحوظ للإيرادات وهوامش الأرباح.

عمر مرسي العضو المنتدب لراميدا

وأوضح “مرسي” أن هذا الاداء قد أثمر عن تحقيق الشركة نموًا للمبيعات بنسبة 30.5% خلال الربع الأول من عام 2022، وهو ما يتجاوز معدل النمو السنوي للمبيعات بالسوق بنسبة 17.1% وفق تقرير رصد وتحليل أسواق الدواء الصادر عن مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية.

وذكر أن هذا يعد شهادة قوية لقدرة راميدا وكفاءتها العالية في مواجهة التحديات الاقتصادية والتقلبات غير المتوقعة التي تشهدها الأسواق.

كما أثمر نجاح استراتيجية الشركة الهادفة إلى ترشيد التكاليف عن تحقيق هوامش ربحية مميزة، تكلل بارتفاع هامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك وهامش صافي الربح بواقع 8.7 نقطة و9.8 نقطة على التوالي.

وأضاف مرسي أن جميع قطاعات الشركة نجحت في تنمية نتائجها بفضل الاستراتيجية التي تبنتها الشركة التي تستهدف تحسين وتوسيع محفظة الشركة بباقة من المنتجات المتميزة، حيث ساهمت المنتجات التي استحوذت عليها الشركة بالإضافة إلى المنتجات الجديدة التي أطلقتها منذ ديسمبر 2019 في حوالي 25% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2022.

وأعرب مرسي عن سعادته باستمرار نجاحات أحدث استحواذات الشركة المتمثل في دواء “فاكساتو”، حيث بلغت مساهمته في إجمالي الإيرادات حوالي 5.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليحتل بذلك المرتبة السادسة بقائمة المنتجات الأكثر مبيعًا خلال نفس الفترة.

كما أثمر أطلاق الشركة دواء “راميتاكس” خلال عام 2021، عن نمو إجمالي إيرادات منتجات المضادات الحيوية بنسبة سنوية 92% خلال الربع الأول من عام 2022، لتمثل 10.8% من إجمالي إيرادات الشركة خلال نفس الفترة مع وصولها إلى المركز الثاني بقائمة المنتجات الأكثر مبيعًا.

وفيما يتعلق بأبرز المستجدات خلال الربع الأول من العام الجاري، أوضح مرسي أن الشركة نجحت في إطلاق منتجين جديدين، أولهما مستحضر “مولنوبيرافير راميدا” الذي أعلنت عنه الشركة سابقًا.

وقد تم تحديد سعر التجزئة بقيمة 625 للعبوة، وهو ما سيؤدي إلى تسجيل هامش ربح إجمالي 70%. ويأتي تعزيز محفظة الشركة من الأدوية المضادة للفيروسات بهذا المستحضر الدوائي في إطار الاستراتيجية المعلنة التي تستهدف تحسين محفظة الشركة بمنتجات فائقة القيمة تساهم في تحسين متوسط أسعار البيع مع تحسين مستويات الربحية.

أما المستحضر الثاني الذي أطلقته الشركة خلال نفس الفترة؛ فيتمثل في “سيليستوك” وهو مكمل غذائي معزز للمناعة ويضم مجموعة متعددة من الفيتامينات، علمًا بأن الشركة تتطلع إلى إطلاق المزيد من منتجات المكملات الغذائية لتعظيم الاستفادة من مرونة البيئة التنظيمية لتسعير لتلك المكملات، وبالتالي تعزيز هوامش ربحية الشركة.

وأشار مرسى إلى نجاح راميدا المشهود في مواجهة التحديات الصعبة التي واجهت السوق المصري خلال السنوات القليلة الماضية، والخروج منها بأسس قوية ومكانة رائدة تؤهلها للمضي قدمًا نحو مسار النمو الذي تنهجه.

ويأتي ذلك بفضل نموذج الأعمال الفريد الذي تتبناه الشركة، والذي يساهم بصورة قوية في تقليص مخاطر الأعمال، فضلاً عن تحقيق الشركة السبق والريادة في تبني استراتيجية فعّالة لتحسين محفظة منتجاتها وترشيد مصروفاتها بهدف تحقيق أفضل معدلات نمو للربحية ومواصلة تسجيل أعلى معدلات نمو للإيرادات على مستوى السوق.

واستشرافًا للمستقبل؛ تتطلع راميدا إلى تحقيق أهدافها قصير وطويلة الأجل التي تتبناها؛ لضمان استمرار تفوقها بأفضل معدلات نمو على مستوى السوق.