أرباح «راميدا» ترتفع 82% والايرادات تتخطى المليار جنيه في 9 شهور

أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية المصري، عن نتائجها المالية والتشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022، حيث بلغت الإيرادات 1.093 مليار جنيه، بنمو سنوي 28.2%.

وقالت “راميد”، في بيان وصل “المال” ان ذلك يعود إلى الإيرادات القوية التي حققتها منتجات الشركة الأكثر مبيعًا، وعلى رأسها كلًا من “كولونا” و”راميتاكس”، إلى جانب الأداء القوي لمستحضري “أوجرام” و”فاكساتو”.

وقد شهدت فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاع إجمالي حجم المبيعات (باستثناء مبيعات قطاع التصنيع للغير) بمعدل سنوي 15.6% ليسجل 47.0 مليون وحدة على خلفية نمو حجم المبيعات بقطاع المبيعات المحلية، الذي يستحوذ حاليًا على نصيب الأسد من مساهمة القطاعات وذلك بنسبة 62%، حيث ارتفع إجمالي حجم مبيعات القطاع بنسبة 30.8% خلال نفس الفترة.

ومن ناحية أخرى، ساهم قطاع التصدير في نمو إجمالي حجم المبيعات خلال أول تسعة أشهر من عام 2022، حيث ارتفع حجم المبيعات بنسبة 160.8%.

وارتفع إجمالي الربح بمعدل سنوي 38.5% ليبلغ 539.2 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2022، وصاحب ذلك ارتفاع هامش الربح الإجمالي ليسجل 49.3% خلال نفس الفترة، وهو نمو بواقع 3.7 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدعومًا بتراجع تكلفة المواد الخام بمعدل سنوي 2.8 نقطة مئوية إلى الإيرادات خلال نفس الفترة.

ويرجع النمو القوي في مستويات الربحية إلى الزيادات الاستراتيجية في أسعار المنتجات الأساسية الأكثر مبيعًا بمحفظة منتجات الشركة خلال نفس الفترة.

وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 334.0 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2022، وهو نمو سنوي بنسبة 64.7%، وصاحب ذلك ارتفاع هامش الأرباح التشغيلية بواقع 6.8 نقطة مئوية ليسجل 30.6%.

وارتفع صافي الربح (بعد حقوق الأقلية) بمعدل سنوي 82.0% ليبلغ 194.9 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2022، وصاحب ذلك ارتفاع هامش صافي الربح بواقع 5.3 نقاط مئوية ليسجل 17.8%، بفضل نمو الأرباح التشغيلية، فضلاً عن انخفاض مصروفات الفوائد خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح الأساسي (بعد استبعاد مكاسب فروق العملة، والتكاليف غير النقدية لنظام الإثابة والتحفيز) بمعدل سنوي 88.1% ليبلغ 200.6 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مصحوبًا بارتفاع هامش صافي الربح الأساسي بمقدار 5.8 نقاط مئوية ليصل إلى 18.3% خلال نفس الفترة.

وارتفعت مبيعات قطاع المبيعات المحلية بمعدل سنوي 30.8% لتسجل 29.0 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2022 بفضل المبيعات القوية للمنتجات الأساسية الأكثر مبيعًا، فضلاً عن حالة التعافي التي يشهدها قطاع المبيعات الخاصة على مستوى سوق الدواء المصري خلال مرحلة ما بعد أزمة (كوفيد – 19) خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

وبناءً على ذلك، ارتفعت إيرادات قطاع المبيعات المحلية بمعدل سنوي 37.0% لتسجل 804.3 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2022، لتبلغ مساهمة القطاع 74% من الإيرادات المجمعة لشركة راميدا وكذلك 82% من نمو الإيرادات خلال نفس الفترة.

وارتفعت مبيعات قطاع المناقصات بمعدل سنوي 19.6% لتسجل 13.4 مليون وحدة، وهو ما يتماشى مع الاستراتيجية التي تطبقها الشركة الهادفة إلى تحقيق أفضل مستويات الربحية الممكنة عن انتقاء المشاركة في المناقصات المطروحة بعناية.

بلغت إيرادات قطاع التصدير 75.8 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2022، وهو نمو سنوي بمعدل 27.8%، مدفوعًا بارتفاع حجم مبيعات القطاع بمعدل سنوي 160.8% لتصل إلى 4.5 مليون وحدة، وذلك على خلفية ارتفاع المبيعات بالسوق العراقي خلال نفس الفترة والذي يمثل أكبر الأسواق الخارجية للشركة بالإضافة إلى نمو حجم الصادرات إلى السوق اليمني، وذلك مقابل تراجع حجم المبيعات خلال نفس الفترة من العام السابق بسبب حالة الإغلاق المفروضة المصاحبة لأزمة انتشار فيروس (كوفيد – 19).

ارتفعت إيرادات قطاع التصنيع لأطراف أخرى بمعدل سنوي 53.9% لتبلغ 86.4 مليون جنيه خلال لأول 9 أشهر من عام 2022، في ضوء تضاعف حجم مبيعات القطاع بواقع مرتين ليصل إلى 51.1 مليون وحدة، على خلفية نجاح الشركة المستمر في تأمين تعاقدات تصنيع لأطراف أخرى، والتي تم بموجبها ارتفاع توظيف خطوط إنتاج المستحضرات السائلة وخطوط إنتاج مستحضرات البنسلين، فضلاً عن التوظيف الأمثل لقدرات الشركة التشغيلية فائقة الجودة في إنتاج مستحضرات البودرة المجفدة.

تعليقات الإدارة حول النتائج المالية والتشغيلية:

وفي هذا السياق قال الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا، مع اقتراب عام 2022 أود أن أعرب عن اعتزازي بالنتائج المالية والتشغيلية القوية التي حققتها الشركة خلال أول 9 أشهر من عام 2022، والتي تضمنت تحقيق نمو ملحوظ على صعيدي الإيرادات وصافي الربح بالإضافة إلى تسجيل هوامش أرباح جيدة، وأؤكد على ثقة الإدارة من قدرة الشركة على مواصلة تحقيق هذه النتائج القوية في الفترة المتبقية من العام.

أضاف: “يعكس الأداء القوي للشركة خلال هذه الفترة النمو الملحوظ بمختلف القطاعات التشغيلية، وبصفة خاصة إيرادات قطاعي المبيعات المحلية والتصدير خلال أول 9 أشهر من العام الجاري”.

وأكد مرسي أن النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال أول 9 أشهر من عام 2022 يرجع إلى النمو الملحوظ بمختلف قطاعات الشركة، وعلى رأسها قطاعي المبيعات المحلية والتصدير والتي حققت ارتفاعًا كبيرًا على صعيد الإيرادات.

فقد نجحت الشركة في تنمية إيرادات قطاع المبيعات المحلية لتقترب من حاجز المليار جنيه، حيث ارتفعت بمعدل سنوي 37% لتسجل 804.3 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2022، ويأتي ذلك بفضل الإيرادات القوية التي حققتها محفظة منتجات الشركة بالإضافة إلى المنتجات التي استحوذت عليها مؤخرًا.

كما ساهم في نمو الإيرادات الارتفاع القوي لمبيعات قطاع التصدير على خلفية النمو الكبير في أسواق التصدير الحالية رغم الخسائر التي سجلتها مبيعات محفظة الأدوية المضادة للفيروسات التي تمثل نصيب الأسد من صادرات الشركة خلال العام الماضي.

وأكد مرسي أن الشركة مؤهلة لتعظيم القيمة من الأسواق الحالية للمجموعة والاستفادة من أسواق جديدة في المستقبل وذلك بمجرد تحسن الأوضاع السوقية على الساحة العالمية وتخفيف القيود المفروضة على سلسلة الإمداد والتوريد.

وعلى صعيد التوسع بباقة منتجات الشركة، أوضح مرسي أن راميدا نجحت في إطلاق 3 منتجات جديدة خلال الربع الثالث من عام 2022، “Clanesia” وهو مكمل غذائي لحالات نقص الكالسيوم، و”Family Vit” وهو فيتامينات للسيدات الحوامل، و”باراسيتامول”، ليرتفع إجمالي عدد المنتجات التي أطلقتها الشركة خلال أول 9 أشهر من عام 2022 إلى 5 منتجات.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع بمحفظة منتجاتها عبر تغطية مجالات كبيرة وسريعة النمو، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تعزيز أداء الشركة.

كما أعرب مرسي عن تفاؤله بقدرة المنتجات الأخرى التي استحوذت عليها الشركة خلال أول 9 أشهر من عام 2022 على تحقيق مبيعات قوية في المستقبل، ومن بينها مستحضر “أرتيكسيبان”، وهو عقار يستخدم لتقليل تجلط الدم، وكذلك مستحضر “لاكوفيمب” الذي ينتمي إلى عائلة الأدوية المضادة للتشنج، وذلك وفقًا لتقديرات مؤسسةIQVIA الدولية للبحوث والمعلومات الدوائية. وأشار مرسي إلى أن الشركة مؤهلة لتحقيق هدفها المتمثل في إطلاق 8-10 منتجات بحلول نهاية عام 2022.

وفي الختام، أكد مرسى أن الشركة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات بفضل الخبرة والدراية العميقة التي ينفرد بها فريق العمل بمتطلبات السوق المحلي وقوة عملياتها التشغيلية، والتي ساهمت في تعزيز قدرتها على إطلاق والاستحواذ على المنتجات الاستراتيجية التي ساهمت في تحقيق النمو حتى في ظل أصعب الظروف التشغيلية التي شهدتها السوق.

وشدد على ثقته من أن الشركة قادرة على الحفاظ على معدلات النمو القوية في المستقبل، فضلًا عن مواصلة تنفيذ استراتيجياتها على المديين المتوسط والطويل، وهو ما سينعكس أثره في تحقيق معدلات أفضل للنمو خلال الربع الأخير من عام 2022.