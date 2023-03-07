أرباح «راميدا» ترتفع 40.4% خلال 2022 إلى 252.8 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية-راميدا، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

ووافق المجلس على تقديم مقترح للجمعية العمومية بشأن زيادة رأس المال بالأسهم المجانية، عبر توزيع جزء من صافي أرباح 2022، والأرباح المحتجزة، بقيمة 127.88 مليون جنيه، موزعة على 520 مليون سهم وبواقع 0.5 سهم لكل سهم أصلي.

وبذلك يرتفع رأس المال راميدا إلى 380 مليون جنيه موزعا علي 1.52 مليار سهم بالقيمة الاسمية 25 قرشا للسهم.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راميدا، نمو صافي الأرباح بنسبة 40.4%، لتسجل 252.88 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 180.08 مليون جنيه عام 2021.

وارتفع إجمالي إيرادات راميدا خلال 2022 بنحو 19.3% لتصل إلى 1.48 مليار جنيه، مقابل 1.24 مليار جنيه العام السابق له.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة راميدا تحقيق 234.64 مليون جنيه مقابل صافي أرباح بقيمة 182.2 مليون جنيه عام 2021.