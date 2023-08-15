أرباح «دومتي» تقفز 127% والمبيعات تسجل 3.3 مليار جنيه في النصف الأول

اعتمد مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي”، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من العام الحالي 2023.

وحققت شركة دومتي، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 127%، خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري لتصل إلي 252.3 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 111.1 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وارتفعت إجمالي مبيعات دومتي، بنحو طبقا للقوائم المالية المجمعة 46.25% خلال 6 شهور، لتسجل 3.32 مليار جنيه، مقابل 2.27 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة دومتي تحقيق 253.3 مليون جنيه صافي ربح خلال النصف الأول من 2023، مقابل 107.85 مليون جنيه النصف الأول من عام 2022.