أرباح «دايس للملابس» تقفز 376% في النصف الأول

مقابل صافي أرباح بقيمة 25.44 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022

أرباح «دايس للملابس» تقفز 376% في النصف الأول
جهاد سالم

جهاد سالم

1:21 م, الثلاثاء, 29 أغسطس 23

اعتمد مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة عن النصف الأول من عام 2023.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، نموا في صافي الأرباح بنسبة 376.2%، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 121.16 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 25.44 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي 2022.

وسجلت شركة دايس للملابس الجاهزة ، نموا في إجمالي ايرادات بنسبة 59.4%، لتسجل 1.44 مليار جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 903.66 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

جدير بالذكر أن شركة دايس للملابس الجاهزة، حققت خلال عام 2022، نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 373.4%، لتصل إلى 161.38 مليون جنيه، مقابل 34.09 مليون جنيه خلال 2021.

وسجلت شركة دايس للملابس الجاهزة ، نموا في إجمالي الايرادات بنسبة 34%، لتسجل 2.13 مليار جنيه عام 2022، مقابل 1.59 مليار جنيه العام السابق له.

جهاد سالم

جهاد سالم

1:21 م, الثلاثاء, 29 أغسطس 23