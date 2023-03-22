أرباح «دايس للملابس» تقفز 373% عام 2022 إلى 161.4 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2022.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، نموا في صافي الربح المجمع بنسبة 373.4%، خلال 2022 لتصل إلى 161.38 مليون جنيه، مقابل 34.09 مليون جنيه خلال 2021.

وسجلت شركة دايس للملابس الجاهزة، نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 34%، لتسجل 2.13 مليار جنيه عام 2022، مقابل 1.59 مليار جنيه العام السابق له.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة دايس للملابس الجاهزة تحقيق 159.01 مليون جنيه صافي أرباح العام الماضي، مقابل 20.79 مليون جنيه العام المقارن.