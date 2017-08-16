أرباح جيلى للسيارات تقفز 127% فى النصف الأول

خالد بدر الدينقفز صافى أرباح شركة جيلى أوتوموبيل هولدينجز الصينية للسيارات بأكثر من 127 % خلال النصف الأول من العام الجارى ليتجاوز 4.34 مليار يوان ( 648.96 مليون دولار ) ارتفاعا من 1.91 مليار يوان خلال نفس النصف من العام الماضى ايسجل أكبر مكسب منذ حوالى 8 سنوات .وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات شركة

خالد بدر الدين

قفز صافى أرباح شركة جيلى أوتوموبيل هولدينجز الصينية للسيارات بأكثر من 127 % خلال النصف الأول من العام الجارى ليتجاوز 4.34 مليار يوان ( 648.96 مليون دولار ) ارتفاعا من 1.91 مليار يوان خلال نفس النصف من العام الماضى ايسجل أكبر مكسب منذ حوالى 8 سنوات .

وذكرت وكالة رويترز إن مبيعات شركة جيلى ارتفعت أيضا بأكثر من 89 % خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية يوليو الماضى بفضل الموديلات المبتكرة للسيارات التى صممتها مع وحدتها السويدية فولفو والتى اجتذبت المستهلكين الصينيين لدرجة أن شركة جيلى تستهدف بيع أكثر من مليون و 100 ألف وحدة هذا العام بعدأن توقفت مبيعاتها عند 766 ألف وحدة فقط العام الماضى.

وأدى التعاون بين شركة فولفو بتكنولوجيتها السويدية المرتفعة مع شريكتها جيلى إلى إنتاج سيارات عالية الجودة مثل سيدان GC9 و الموديلات الرياضية متعددة الأغراض مثل بويو التى حققت خلال النصف الماضى من هذا العام أعلى المبيعات فى الصين صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم.

وتعتزم شركة جيلى التى تنتج تاكسيات لندن السوداء والتى استحوذت هذا العام على 49.9 % من شركة بروتون الماليزية – التوسع فى الأسواق المتقدمة الأوروبية والأمريكية خلال العام القادم بسبب ضعف أسواقها فى شرق أوروبا والشرق الأوسط حتى الآن.