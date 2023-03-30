أرباح «جهينة» تنمو 21.2% خلال 2022 إلى 637.9 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة جهينة للصناعات الغذائية نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن عام 2022.

وتمكنت جهينة للصناعات الغذائية من تحقيق نموا في صافي الأرباح بنسبة 21.2%، خلال 2022، لتسجل 637.99 مليون جنيه، مقابل 526.38 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت إجمالي مبيعات جهينة للصناعات الغذائية بنحو 29%، خلال عام 2022، لتسجل 11.36 مليار جنيه، مقابل 8.8 مليار جنيه خلال العام السابق له.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة جهينة تحقيق 362.12 مليون جنيه صافي ارباح خلال 2022 ، مقابل 381.29 مليون جنيه، خلال العام المقارن .