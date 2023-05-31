أرباح «جهينة» تقفز 135% بالربع الأول من 2023

اعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من 2023.

وحققت جهينة للصناعات الغذائية نموا في صافي الأرباح بنحو 135%، خلال 3 أشهر، لتسجل 339 مليون جنيه، مقابل 144 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وسجلت جهينة للصناعات الغذائية إيرادات بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 2.43 مليار جنيه، خلال الربع الأول من 2022، بارتفاع 42%.

وأشارت جهينة للصناعات الغذائية إلى أن ارتفاع الإيرادات جاء من الارتفاع في أسعار بيع المنتجات خلال العام الماضي لامتصاص الزيادة المباشرة في تكلفة مدخلات الإنتاج، حيث وصلت الزيادة في القطاعات الاساسية إلى 60% تقريبا خلال 2022.

وواصلت جهينة أن حجم المبيعات انخفض خلال الربع الأول من 2023، مقارنة بميعات 2022 ” والتى تمثل أعلي مبيعات “.

وذلك بسبب التخزين الزائد للتجار في هذه الفترة، وذلك بسبب ما يعانيه المستهلك من التضخم، ما ادي لتخفيض الاستهلاك وتبديل المنتجات ذات الأسعار العالية بالأقل سعرا .

ولفتت جهينة إلى أن انخفاض المبيعات جاء في قطاعي الألبان والعصائر بدرجة أقل ثم قطاع الزبادي، بسبب التأثير الإيجابي لشهر رمضان .