أرباح «جلاكسو سميثكلاين» تقفز 387% خلال 2022 لتسجل 753.4 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة جلاكسو سميثكلاين، القوائم المالية المجمعة، والمستقلة عن عام 2022.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة جلاكسو سميثكلاين، نمو صافي الأرباح بنحو 387% لتسجل 753.39 مليون جنيه عام 2022، مقابل صافي خسائر بقيمة 154.62 مليون جنيه، خلال 2021.

وتمكنت شركة جلاكسو سميثكلاين ، من تحقيق نمو بإجمالي المبيعات بنحو 79.2%، إلي 1.81 مليار جنيه، خلال عام 2022، مقابل 1.01 مليار جنيه خلال 2021.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة جلاكسو سميثكلاين، تسجيل صافي ربح بقيمة 718.18 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 166.1 مليون جنيه خلال 2021.