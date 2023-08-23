أرباح «جدوى للتنمية الصناعية» تقفز 236% والإيرادات تصل 5.06 مليار جنيه بالنصف الأول

شركة جدوى للتنمية الصناعية تأسست بعد الانتهاء من التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة الي 3 شركات عام 2021.

أرباح «جدوى للتنمية الصناعية» تقفز 236% والإيرادات تصل 5.06 مليار جنيه بالنصف الأول
جهاد سالم

جهاد سالم

1:29 م, الأربعاء, 23 أغسطس 23

أعلنت شركة جدوى للتنمية الصناعية، نتائجها المالية عن النصف الأول من العام الجاري 2023.

وحققت جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بقيمة 5.06 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، مقارنة ب 3.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022، وبنسبة نمو 50%.

وقفزت صافي أرباح جدوى للتنمية الصناعية بنحو 263.5%، لتصل إلى 562 مليون جنيه خلال 6 أشهر، مقارنة بنحو 167 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وساهم قطاع الكابلات بنحو 65%، من إيرادات جدوى للتنمية الصناعية ، إذ بلغت إيرادات القطاع نحو 2.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023، وبنسبة نمو 43%، مقارنة بالنصف الأول من 2022.

يذكر أن شركة جدوى للتنمية الصناعية تأسست بعد الانتهاء من التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة الي 3 شركات عام 2021.

جهاد سالم

جهاد سالم

1:29 م, الأربعاء, 23 أغسطس 23