أرباح «جدوى للتنمية الصناعية» تدخل مستويات المليار جنيه خلال 9 شهور وبنسبة نمو 344%

أعلنت شركة جدوى للتنمية الصناعية، نتائجها المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2023.

وحققت جدوى للتنمية الصناعية، إيرادات بقيمة 8.42 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، مقارنة ب 5.46 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022، وبنسبة نمو 54.2%.

وقفزت صافي أرباح جدوى للتنمية الصناعية بنحو 344%، لتصل إلى 1.03 مليار جنيه خلال 9 أشهر.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 232.4 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة جدوى للتنمية الصناعية ، تحقيق صافي ربح بقيمة 16.85 مليون جنيه، مقابل 7.19 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

يذكر أن شركة جدوى للتنمية الصناعية تأسست بعد الانتهاء من التقسيم الأفقي لشركة بايونيرز القابضة الي 3 شركات عام 2021.