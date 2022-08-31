أرباح «جازبروم الروسية» تتجاوز 41 مليار دولار خلال النصف الأول

ربحت شركة جازبروم الروسية أرباحا صافية بلغت 2.5 تريليون روبل (41.75 مليار دولار) في النصف الأول من 2022، وأوصى مجلس إدارة الشركة بصرف أرباح مؤقتة بعد أن امتنعت عن دفعها عن العام الماضي للمرة الأولى منذ 1998، يحسب وكالة رويترز.

وقالت جازبروم أمس الثلاثاء إن مجلس إدارتها أوصى بدفع 51.03 روبل (0.8558 دولار) في توزيعات أرباح للأسهم العادية عن النصف الأول من 2022 ليصل مجمل توزيعات الأرباح إلى 1.208 تريليون روبل (20.26 مليار دولار).

وقرار مجلس الإدارة يجب أن يوافق عليه المساهمون الذين عبر جمعية عمومية استثنائية في 30 سبتمبر.

وقال فاميل ساديجوف نائب الرئيس التنفيذي لجازبروم إن الشركة تعتزم التقيد بسياستها لتوزيعات الأرباح التي تتضمن دفع حصص أرباح للأسهم لا تقل عن 50 % من صافي الربح المعدًل.

وفي مايو، أوصى مجلس إدارة جازبروم بدفع حصة ربح قياسية قدرها 52.53 روبل للسهم عن عام 2021 مما أثار صعودا حادا في أسهمها. لكن بعد ذلك بأقل من شهر هوت أسهم جازبروم حوالي 30 % في يوم واحد بعد قرار الحكومة عدم دفع توزيعات أرباح.

وقبيل الإعلان عن توزيعات الأرباح أمس الثلاثاء، أنهت أسهم جازبروم جلسة التداول في بورصة موسكو مرتفعة 7.4 % عند 204 روبلات للسهم، وهو أعلى مستوى منذ السادس من يوليو.