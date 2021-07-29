أرباح «تيسلا» تقفز 1000 % بالربع الثانى بعد بيع 200 ألف سيارة كهربائية

قفزت أرباح شركة تيسلا الأمريكية المتخصصة فى السيارات الكهربائية بنسبة 996 % أو ما يقرب من 1000 % خلال الربع الثانى من العام الجارى المنتهى 30 يونيو الماضى لتتجاوز 1.14 مليار دولار لتكسر حاجز المليار دولار لأول مرة فى تاريحها ،مقابل 104 ملايين دولار خلال نفس الربع من العام الماضى الذى ظهر منذ بدايته وباء فيروس كورونا ،بينما بلغت إيرادات الشركة 11.96 مليار دولار من بيع ما يزيد عن 200 ألف مركبة كهربائية.

وزادت أرباح تيسلا بفضل تزايد مبيعات السيارات الكهربائية الأقل ثمنا بعد أن استطاعت تقليل تكاليف الإنتاج ولكنها رفعت الأسعار.

وصعدت ربحية السهم فى شركة تيسلا المتخصصة فى السيارات الكهربائية إلى 1.45 دولار لتتفوق على توقعات المحللين عند 98 سنتا.

وذكرت وكالة رويترز أن إيرادات تيسلا قفزت إلى 11.96 مليار دولار لارتفاع هامش الربح الإجمالي لقطاع السيارات الكهربائية بنسبة 28.4%.

وتوقعت شركة رفينيتيف اللبحثية 11.30 مليار دولار إيرادات للشركة الأمريكية التى بلغ بلغ إجمالي مبيعاتتها من السيارات 10.21 مليار دولار.

مبيعات شركة تيسلا 201 ألف من السيارات كهربائية

وأعلنت شركة تيسلا عن تسليم نحو 201 ألف سيارة كهربائية وإنتاج 206 ألف مركبة بالربع المنتهي في 30 يونيو الماضى.

وحققت الشركة إيرادات 801 مليون دولار من أعمالها بمجال الطاقة الشمسية للمنازل والشركات والتخزين للمرافق بزيادة 60% بنفس الربع.

وتعد الولايات المتحدة موطن لبعض من أرخص مصادر الطاقة فى العالم بفضل شركات مثل تيسلا متخصصة فى الطاقة الكهربائية والشمسية.

ويتم تشغيل معظم عمال المناجم الجدد في أمريكا الشمالية بمصادر الطاقة المتجددة وأن تعدين البتكوين سيكون نصفه بالطاقة المتجددة.

وقال الملياردير الأمريكى إيلون ماسك مؤسس تيسلا إن الطاقة المتجددة طويلة المدى وستكون أرخص طاقة ولكن انتشارها سيستفرق عدة سنوات.

وسجلت الشركة الأمريكية المتخصصة فى السيارات الكهربائية أرباحا خلال الربع الثاني من العام الماضى بلغت 104 ملايين دولار للفصل الرابع على التوالي مقابل خسائر بقيمة 408 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام السابق لعام الوباء.

وارتفع سعر سهم شركة تيسلا بأكثر من 300% بالنصف الأول من عام الوباء لتصل قيمتها السوقية إلى 300 مليار دولار.

قدمت شركة تيسلا مساعدة لعملائها للاشتراك في برنامج القيادة الذاتية الكاملة”مقابل 199 دولارًا شهريًا بدلاً من دفع 10000 دولار مقدمًا.

ولاتجعل هذه المساعدة السيارة ذاتية القيادة بصورة كاملة ولكن يجب أن يكون السائق يقظ ومستعد للإمساك بعجلة القيادة بأي وقت.

تتقاضى شركة تيسلا 10 آلاف دولار مقابل ميزات القيادة شبه الذاتية كتغيير المسار وركن السيارة ضمن حزمة القيادة الذاتية بالكامل.

وتواجه الشركة الأمريكية منافسة من الشركات العالمية ولاسيما الأوروبية مثل مرسيدس وأودى وBMW الألمانية و الآسيوية وخصوصا من الشركات الصينية.

وتخطط شركة مرسيدس للسيارات الفاخرة لاستثمار أكثر من 40 مليار يورو للتفوق على تيسلا بمجال السيارت الكهربائية بحلول عام 2030.