أرباح تومسون رويترز تقفز 21.7% فى الربع الثالث

خالد بدر الدين قفز صافى أرباح مؤسسة تومسون رويترز العالمية للأخبار والمعلومات، حوالى 21.7 % خلال الربع الثالث من العام الحالى لتصل إلى أكثر من 348 مليون دولار أو 46 سنتا للسهم بالمقارنة مع 286 مليون دولار أو 36 دولارا للسهم خلال نفس الربع من العام الماضى.وذكرت وكالة رويترز أن إجمالى إيرادات

خالد بدر الدين



قفز صافى أرباح مؤسسة تومسون رويترز العالمية للأخبار والمعلومات، حوالى 21.7 % خلال الربع الثالث من العام الحالى لتصل إلى أكثر من 348 مليون دولار أو 46 سنتا للسهم بالمقارنة مع 286 مليون دولار أو 36 دولارا للسهم خلال نفس الربع من العام الماضى.

وذكرت وكالة رويترز أن إجمالى إيرادات المؤسسة التى تملك وكالة رويترز نيوز زادت بحوالى 1% خلال الربع الماضى ليتجاوز 2.79 مليار دولار مع استبعاد تأثير العملة خلال الشهور الثلاثة الماضية المنتهية 30 سبتمبر.

وكان المحللون قد توقعوا ارتفاع إجمالى الإيرادات إلى 2.82 مليار دولار خلال الربع الثالث من هذا العام وزيادة عائد السهم إلى 58 دولارا، غير أن عائده يصعد إلى 68 دولارا عند استبعاد بعض البنود ومنها تكاليف المخاطر المالية وإلغاء بعض الصفقات لشركات الخدمات المالية.