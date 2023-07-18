أرباح «تعليم لخدمات الإدارة» ترتفع 24% خلال 9 أشهر لتسجل 344.7 مليون جنيه

وافق مجلس إدارة شركة تعليم لخدمات الإدارة، على نتايج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر المنتهية في 31-5-2023.
وتضمنت القوائم المالية المجمعة لشركة تعليم لخدمات الإدارة تحقيق نمو في صافي الأرباح بنسبة 24%.
وسجلت تعليم لخدمات الإدارة أرباحا بقيمة 344.71 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقابل 277.17 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.
كما ارتفع إجمالي إيرادات تعليم لخدمات الإدارة بنحو 20%، لتصل 718.47 مليون جنيه مقابل 597.07 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.
وعلى جانب آخر حققت تعليم لخدمات الإدارة أرباحا مستقلة بقيمة 57.4 مليون جنيه خلال 9 أشهر، مقارنة بـ 57.79 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.