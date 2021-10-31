أرباح «تعليم» ترتفع 29% العام المالي 2021 – 2020

تمكنت شركة تعليم لخدمات الإدارة من زيادة معدلات ربحيتها النهائية بواقع 29% خلال العام المالي 2020 – 2021 والمنتهي في اغسطس الماضي.

وقالت الشركة في بيان مُرسل للبورصة المصرية اليوم الأحد، إنها حققت صافي ربح بقيمة 185.3 مليون جنيه مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلي 30.8% مقابل 32% خلال العام السابق .

وفي سباق متصل، قالت شركة “تعليم” إن الإيرادات بلغت 602.1 مليون جنيه بمعدل نمو على أساس سنوي سجل 34%، وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلي زيادة متوسط المصروفات الدراسية للطالب بنسبة 20.5% وارتفاع عدد الطلاب الجُدد بجامعة النهضة ببني سويف بنسبة 12.5% وهو ما يعكس قدرة الشركة على الاستفادة من الموافقات التي حصلت عليها لزيادة الطلاب بالإضافة إلي الكليات التي تم إطلاقها مؤخرًا بمصروفات أعلى .

ولفتت الشركة في إفصاحها المُرسل اليوم، إلى أنهُ على الرغم من زيادة المصورفات إلا أنها لا تزال تنافسية بجامعة النهضة مقارنة بباقي الجامعات الأخرى، وهو ما يؤكد على أن الشركة تضع على رأس أولوياتها تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة للجميع بأسعار معقولة.

وفي هذا السياق قال محمد الرشيدي العضو المنتدب بالشركة، إنهُ مع إنتهاء العام الدراسي، يمكن القول إن الشركة تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات خلال العام المالي الماضي.

وأشار إلي أنهُ خلال أبريل الماضي، قامت الشركة بإتمام طرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية، لافتًا إلي أن المؤشرات المالية التي حققتها الشركة خلال تلك الفترة تجاوزت جميع التوقعات.