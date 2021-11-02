أرباح بي بي البريطانية تتجاوز 3 مليارات دولار في 3 أشهر

أعلنت شركة بي بي ( بريتش بتروليوم سابقا) BP زيادة كبيرة في أرباح الربع الثالث من العام، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي التي زادت هذا العام مع تعافي الاقتصادات من الجائحة، بحسب وكالة رويترز.

وبلغ صافي أرباح بي بي 3.32 مليار دولار في الربع الثالث، متجاوزا توقعات المحللين البالغة 3.06 مليار دولار.

2.8 مليار دولار أرباح بي بي في الربع الثاني

يأتي ذلك بالمقارنة مع أرباح بى بى البالغة 2.8 مليار دولار في الربع الثاني و86 مليون دولار في الفترة نفسها قبل عام عندما انهار الطلب على الطاقة وأسعارها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت بي بي قد كشفت عن تسجيل أرباح في الربع الثاني للعام الحالى 2021، فاقت التوقعات، لتقرر التوسع في برنامجها لإعادة شراء الأسهم، وزيادة برنامج التوزيعات العائدة للمساهمين.

وسجلت بى بى، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، صافي أرباح بقيمة 2.8 مليار دولار. وذلك مقارنة بخسارة 6.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، و2.6 مليار دولار صافي ربح للربع الأول من عام 2021 .

كان اقتصاديون استطعلت رويترز آراءهم قد توقعوا صافي أرباح الربع الثاني عند 2.06 مليار دولار.

ارتفاع اسهم بى بى

وارتفعت أسهم شركة بي بي بنسبة 15% تقريبًا منذ بداية العام ، بعد أن انهارت بنسبة 47% تقريبًا في عام 2020.

حققت شركة النفط والغاز البريطانية بى بى طفرة في أعمالها خلال الربع الأول من عام 2021.

بي بي تصل إلى هدف صافي الديون، المُقدّر بـ35 مليار دولار

ووصلت بي بي إلى هدف صافي الديون، المُقدّر بـ35 مليار دولار ، في وقت أقرب مما كان متوقعًا، مع تعهدها بإعادة شراء الأسهم، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسهم الشركة.

وفى تصريحات سابقة، قال الرئيس التنفيذي برنارد لوني، إن ما حدث يُعدّ “نتيجة لتسليم عائدات التصرف في وقت أبكر مما كان متوقعًا، مع أداء أعمال قوي للغاية خلال الربع الأول من العام”.

فقد بلغت خسائر بي بي 5.7 مليار دولار في العام الماضي، وكان لديها ديونًا بقيمة 39 مليار دولار في نهاية عام 2020.

كما توقعت ارتفاع مستوى الدين في النصف الأول من عام 2021، بسبب العديد من المدفوعات المستحقة.