أرباح «بي انفستمنتس» تهبط 38% خلال 9 شهور إلى 619.4 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن التسعة أشهر الأولى من 2023.

وبلغ إجمالي إيرادات بي انفستمنتس، نحو 448.8 مليون جنيه، مقابل 1.32 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة تراجع 66%.

وتراجع صافي أرباح بي انفستمنتس القابضة بنحو 38% خلال 9 أشهر، لتصل 619.44 مليون جنيه، مقارنة ب 998.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة بي انفستمنتس القابضة، نمو صافي الأرباح بنسبة 584% لتصل 463.58 مليون جنيه، مقابل 67.77 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.