أرباح «بي انفستمنتس» تقفز 816.4% بدعم فروق تقييم العملة بالنصف الأول من 2023

وحققت بي انفستمنتس، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 478.4%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 344.44 مليون جنيه

أرباح «بي انفستمنتس» تقفز 816.4% بدعم فروق تقييم العملة بالنصف الأول من 2023
جهاد سالم

جهاد سالم

12:52 م, الأربعاء, 16 أغسطس 23

اعتمد مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من 2023.

وحققت بي انفستمنتس، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 478.4%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 344.44 مليون جنيه، مقابل 59.55 مليون جنيه، خلال النصف الأول من 2022.

وقفز صافي أرباح بي انفستمنتس القابضة بنحو 816.4% خلال 6 أشهر، لتصل 553.97 مليون جنيه، مقابل 60.55 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بي انفستمنتس القابضة تحقيق أرباح عن فروق تقييم العملات الأجنبية بنحو 584.01 مليون جنيه النصف الأول من 2023، مقابل 25.16 مليون جنيه النصف الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة بي انفستمنتس القابضة، تحقيق صافي أرباح بقيمة 368.1 مليون جنيه، مقابل 58.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:52 م, الأربعاء, 16 أغسطس 23