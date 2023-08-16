أرباح «بي انفستمنتس» تقفز 816.4% بدعم فروق تقييم العملة بالنصف الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن النصف الأول من 2023.

وحققت بي انفستمنتس، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 478.4%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 344.44 مليون جنيه، مقابل 59.55 مليون جنيه، خلال النصف الأول من 2022.

وقفز صافي أرباح بي انفستمنتس القابضة بنحو 816.4% خلال 6 أشهر، لتصل 553.97 مليون جنيه، مقابل 60.55 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بي انفستمنتس القابضة تحقيق أرباح عن فروق تقييم العملات الأجنبية بنحو 584.01 مليون جنيه النصف الأول من 2023، مقابل 25.16 مليون جنيه النصف الأول من 2022.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة بي انفستمنتس القابضة، تحقيق صافي أرباح بقيمة 368.1 مليون جنيه، مقابل 58.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.