أرباح «بيراميزا للفنادق» تقفز 832% والشركة تقر شراء 500 ألف سهم خزينة بسعر 77 جنيها

اعتمد مجلس إدارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة و المستقلة عن النصف الأول من عام 2023.

ووافق مجلس إدارة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، على شراء 500 ألف سهم خزينة بسعر 77 جنيها للسهم، ممولا من الموارد الذاتية .

وذلك خلال الفترة من 14 إلى 20 أغسطس الجاري، وبهدف دعم سعر السهم في البورصة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، تحقيق نمو في صافي الأرباح بنحو 832.4%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 107.6 مليون جنيه.

وذلك مقابل صافي أرباح بقيمة 11.54 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

وقفز إجمالي مبيعات بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، بنحو 166.6%، لتصل 482.19 مليون جنيه خلال 6 أشهر، مقابل 180.84 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، تحقيق صافي ربح بقيمة 110.43 مليون جنيه خلال النصف الأول 2023، مقابل 9.22 مليون جنيه بالنصف الأول من 2022.