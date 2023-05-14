أرباح بنك «SAIB» تهبط 28% خلال الربع الأول من 2022 إلى 5.26 مليون دولار

اعتمد مجلس إدارة شركة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن الربع الأول من 2023 .

وأظهرت نتائج أعمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” تراجع صافي الأرباح بنسبة 28% خلال 3 أشهر.

وبلغ صافي أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” نحو 5.56 مليون دولار، وذلك مقابل أرباح بقيمة 7.76 مليون دولار خلال الربع الأول من 2022.

كما تراجع إجمالي إيرادات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB” بنسبة 6% خلال 3 أشهر، لتسجل 88.16 مليون دولار ، مقابل 94.2 مليون دولار في الربع الأول من 2022.