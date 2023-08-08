أرباح «بنك SAIB» تهبط 24% النصف الأول من 2023 إلى 12.13 مليون دولار

اعتمد مجلس إدارة شركة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية غير المدققة عن النصف الأول من 2023.

وأظهرت نتائج أعمال بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، تراجع صافي الأرباح بنسبة 24%، خلال 6 أشهر.

وبلغ صافي أرباح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، نحو 12.13 مليون دولار، وذلك مقابل أرباح بقيمة 16.05 مليون دولار خلال النصف الأول من 2022.

وارتفع إجمالي ايرادات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بنسبة 1%، خلال 6 أشهر، لتسجل 186.52 مليون دولار ، مقابل 184.68 مليون دولار في النصف الأول من 2022.

ووافق مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، على دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد.

وذلك لنظر زيادة رأس المال المصدر من 157.5 مليون دولار إلى 331.02 مليون دولار ، بزيادة قدرها 173.5 مليون دولار ، موزعة على 17.35 مليون سهم ، بواقع 1.1 سهم مجاني لكل سهم قائم.