أرباح بنك HSBC تهبط 27% فى الربع الأول

أعلن بنك HSBC البريطانى ، أكبر بنك في أوروبا، بقيمة سوقية 130 مليار دولار ، تراجع الأرباح الفصلية 27 %، إذ تأثر البنك الذي يركز على آسيا بانخفاض الإيرادات وتباطؤ النمو في هونج كونج، بحسب وكالة رويترز.

وسجل HSBC ربحا قبل خصم الضرائب بلغ 4.2 مليار دولار للربع الأول من العام المنتهي في مارس مقابل 5.78 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام.

نتائج HSBC أفضل من التوقعات

وجاءت نتائج HSBC أفضل من متوسط تقديرات 16 محللا جمعها إتش.إس.بي.سي بلغ 3.72 مليار دولار.

ويأتي حوالي ثلثي الأرباح قبل خصم الضرائب التي سجلها البنك الذي مقره في لندن من آسيا.

هيئة السلوك المالي في بريطانيا تغرم البنك 85 مليون دولار

وفى ديسمبر الماضى، فرضت هيئة السلوك المالي في بريطانيا غرامة بقيمة 64 مليون جنيه استرليني (ما يعادل 85 مليون دولار) على فرع بنك HSBC ، على خلفية اكتشاف نقاط ضعف خطيرة في العمليات الآلية التي يستخدمها البنك لمراقبة المعاملات المشبوهة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن هذه الخطوة هي أحدث مثال على الموقف الصارم، على نحو متنامٍ، للهيئة تجاه الشركات التي تخضع للوائحها التنظيمية.

وقالت هيئة السلوك المالي في بيان، إن بنك إتش.إس.بي.سي هولدينجز لم يمتثل للوائح التنظيمية المتعلقة بغسل الأموال خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2018 بسبب أن سياساته وإجراءاته الخاصة بنظامين من أنظمة مراقبة المعاملات الآلية الرئيسية لم تكن مناسبة أو حساسة بدرجة كافية تجاه المخاطر.

رصد سلسلة من الإخفاقات الرئيسية في برنامج مراقبة المعاملات الخاص بالبنك

وأضافت الهيئة في بيانها أنه تم رصد سلسلة من الإخفاقات الرئيسية في برنامج مراقبة المعاملات الخاص بالبنك، وهو ما يعني أنه لم يتم تحديد المعاملات المشبوهة على الفور، ومن ثم إرسالها إلى سلطات المملكة المتحدة.

وأوضحت الهيئة أن أحد عملاء البنك كان على صلة بشخص يخضع بالفعل للمراقبة من جانب الشرطة البريطانية بشأن أموال مشبوهة محتملة، في حين أن عميلاً آخر كانت له صلات محتملة بمنظمة إرهابية.

ونوهت الهيئة إلى أن إخفاقات بنك إتش.إس.بي.سي هولدينجز تعد خطيرة بشكل خاص لأن العديد من الإخفاقات حدثت على مدى فترة طويلة من الزمن على الرغم من وجود العديد من التقارير الداخلية والخارجية التي تسلط الضوء على هذه الإخفاقات طوال الفترة المذكورة.

وأشارت الهيئة إلى أن بنك إتش.إس.بي.سي هولدينجز وافق على تسوية المسألة، وأنه أصبح بذلك مؤهلاً للحصول على خصم بنسبة 30% على الغرامة.