أرباح بنك HSBC تقفز 142% إلى 17 مليار دولار

خالد بدر الدين قفزت أرباح بنك HSBC البريطانى - أكبر بنك فى أوروبا من حيث القيمة السوقية - بحوالى 142% خلال العام الماضى، لتتجاوز 17.2 مليار دولار قبل خصم الضرائب وتكاليف إعادة الهيكلة، مقارنة بـ7.1 مليار دولار في 2016. وذكرت وكالة رويترز أن إيرادات HSBC زادت أيضا إلى 51.4 مليار دولار خلال العام ا



خالد بدر الدين

قفزت أرباح بنك HSBC البريطانى – أكبر بنك فى أوروبا من حيث القيمة السوقية – بحوالى 142% خلال العام الماضى، لتتجاوز 17.2 مليار دولار قبل خصم الضرائب وتكاليف إعادة الهيكلة، مقارنة بـ7.1 مليار دولار في 2016.

وذكرت وكالة رويترز أن إيرادات HSBC زادت أيضا إلى 51.4 مليار دولار خلال العام الماضى بارتفاع أكثر من 7% عن 2016، التى بلغت فيه حوالى 48 مليارا منذ عام قبل الضرائب مع تجنيب البنك لتكاليف إعادة هيكلة بمليارات الدولارات كانت قد انعكست سلبا على نتائج 2016 لكن نمو الربح جاء دون التوقعات.

ومع ذلك أعلن بنك HSBC أن ارتفاع أرباحه في 2017 جاء أقل من توقعات بلغت 19.7 مليار دولار في بيانات “تومسون رويترز”، التي تستند إلى توقعات من 17 محللا، بسبب تكاليف ناجمة عن تغييرات ضريبية أمريكية.

ولم توضع جميع تلك التوقعات في الحسبان التكاليف الناتجة عن خفض الولايات المتحدة لضرائب الشركات الذي اضطر البنوك لتحمل خسائر في الأصول الضريبية المرحلة التي كونتها خلال فترات تكبد خسائر.

وقال البنك البريطانى في بيان إن نتائجه المالية للعام 2017 تشمل تحمل 1.3 مليار دولار فيما يتعلق بإعادة حساب الأرصدة الضريبية المرحلة في الولايات المتحدة الأمريكية بما يتفق مع انخفاض الضريبة الفيدرالية الأمريكية إلى 21 % اعتبارا من هذا العام.